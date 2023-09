© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: fonti stampa, laboristi progettano "epurazione" parlamentari problematici per prossime elezioni - Il Partito laborista britannico sta preparando una "purga dei parlamentari problematici" al fine di impedire la loro candidatura alle prossime elezioni. Secondo il quotidiano "The Times", fino a una dozzina di parlamentari potrebbero essere nel mirino del leader laborista, Keir Starmer, che ha l'obiettivo di rendere il Labour "pronto a governare". Un portavoce del partito ha affermato: "Il pubblico si aspetta giustamente gli standard più elevati dai propri parlamentari. Con il cambiamento del partito laburista di Starmer, questo è ciò che otterranno". Il Labour ha rivisto il processo di selezione dei nuovi candidati con controlli più severi per cercare di garantire che non ci siano umiliazioni nella scelta di futuri parlamentari inadatti. Come riporta il quotidiano britannico, si ritiene che i funzionari del partito credano che le controversie sugli standard che hanno travolto il governo di Boris Johnson siano state un fattore chiave nella perdita di fiducia nei conservatori, e sono desiderosi di non fare lo stesso errore.Rel (segue) (Res)