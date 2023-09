© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: Macron, situazione licei professionali è "inaccettabile" - In Francia la situazione dei liceo professionali è "inaccettabile". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante una visita in un liceo nel dipartimento del Vaucluse. Il capo dello Stato ha evocato le "molte ingiustizie" e i "determinismi legati alle famiglie". "Sappiamo bene che ci sono molti dei nostri giovani che sono orientati verso i licei professionali, non sempre per scelta", ha affermato Macron , spiegando che molti non hanno ottenuto buoni risultati alle scuole medie e si sono allontanati dalla scuola durante il loro percorso. Macron ha ricordato che in Francia ci sono ancora molte "filiere che non portano ad un diploma" o ad "un impiego".Frp (segue) (Res)