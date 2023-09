© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania: la Corte dei conti boccia la proposta di bilancio 2024 - La Corte dei conti federale (Brh) ha bocciato la proposta di bilancio per il 2024, elaborata dal governo tedesco. Secondo il Brh, il provvedimento non garantirà il ritorno dei conti pubblici alla normalità, come invece sostiene il ministero delle Finanze. Inoltre, la magistratura contabile evidenzia che i bilanci straordinari associati a quello ordinario, come il fondo per le forze armate da 100 miliardi di euro, nascondono un aumento del debito pubblico dati gli obblighi di rimborso a essi associati. Dal 2028, avverte infine il Brh, la situazione delle finanze della Germania rischia di peggiorare.Geb (segue) (Res)