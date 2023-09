I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: ucciso in uno stabile occupato, il corpo occultato in un carrello della spesa - È stato ritrovato senza vita a Roma, dentro un carrello della spesa e con delle ferite all'addome compatibili con un’arma da fuoco, il corpo di un uomo: si tratta di uno straniero, subsahariano, che viveva in uno stabile occupato poco distante. La macabra scoperta è avvenuta intorno alle 13:30 di oggi in via Raffaele Costi, in zona Tor Cervara, a Roma. Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato e della scientifica, gli operatori sanitari. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo rinvenuto morto viveva nell'edificio occupato in via Cesare Tallone, a poca distanza da via Costi. All'interno del carrello della spesa, al momento dell'arrivo degli inquirenti, c'erano anche una giacca azzurra e fazzoletti. (segue) (Rer)