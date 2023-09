I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: da oggi nuove regole per i monopattini ma 1 su 2 ancora non ha la targa - Parcheggiati a bordo strada e sprovvisti di targa. Nonostante a Roma sia entrato in vigore oggi il nuovo regolamento per i monopattini a noleggio la città sembra essere ancora in fase di rodaggio. "Sui monopattini in sharing si volta pagina. Partono oggi il nuovo servizio e il nuovo regolamento che permetteranno di rendere significativamente migliore, più sicuro e diffuso questo servizio di micromobilità elettrica", ha detto il sindaco Roberto Gualtieri. Tra le vie del centro, da via Nazionale al Lungotevere, però, sono ancora tanti i mezzi parcheggiati sopra ai marciapiedi e che - nonostante le nuove regole - non portano la targa. Per scongiurare l'utilizzo improprio dei monopattini e ristabilire l'ordine in città, inoltre, tra le nuove disposizioni ci sono anche l'obbligo di iscrizione sulle piattaforme sharing tramite carta di identità e la sosta in aree dedicate. "A me non ha chiesto la carta di identità quando lo ho noleggiato, non sapevo nulla delle nuove regole e nemmeno che ci fossero delle zone dove parcheggiarlo", spiega Thomas, in vacanza da Milano con un amico, mentre a bordo di un monopattino attraversa via Nazionale. "Comunque sono parcheggiati ovunque, quindi li metteremo dove vediamo che ci sono gli altri", aggiunge. In via Veneto e Piazza Venezia c'è chi viaggia in due a bordo del mezzo e chi il monopattino l'ha noleggiato ma difficilmente raggiunge i 15 anni d'età, e quindi non ha la patente. Tra gli utenti, tuttavia, c'è anche chi non ha potuto abbandonare il mezzo sulla strada per via delle zone di parcheggio da oggi prestabilite. "Ho provato a parcheggiarlo sulla strada ma l'applicazione mi segnalava che ero in un'area di sosta non autorizzata e non potevo terminare la corsa", racconta Alessandra mentre scende dal mezzo dopo averlo parcheggiato a Barberini. "Sulla mappa la lettera P indicava le zone dove potevo lasciare il monopattino e una volta raggiunta la zona di parcheggio non ho avuto difficoltà a terminare la corsa", aggiunge. Secondo le nuove disposizioni a partire da oggi a Roma i 9 mila monopattini in circolazione sono stati ridotti a 3 mila nelle zone centrali, e poi equamente divisi tra gli altri Municipi. Gli operatori sono soltanto tre, invece che sette, e hanno una concessione di durata triennale. "Nella zona del Tridente devono esserci al massimo 90 monopattini, 30 per ogni operatore", ha spiegato l'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè. "Nella Ztl centro storico ci saranno 900 veicoli, 300 a operatore (esclusa la Ztl tridente); nella Ztl Trastevere 70 monopattini a operatore - ha sottolineato Patanè -. Il servizio sarà inoltre esteso anche nelle zone periferiche con stalli in prossimità dei nodi di scambio con il trasporto pubblico. Il noleggio grazie al controllo automatizzato da parte delle aziende, sarà ritenuto concluso soltanto se verrà effettuato nell'area autorizzata e, se il mezzo sarà abbandonato in punti che creano pericolo, degrado e intralcio al traffico, sarà prevista una multa". (segue) (Rer)