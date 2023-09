I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: aggressore Don Coluccia resta in carcere per ferimento agente e non per tentato omicidio - Il Gip del Tribunale di Roma Paolo Scotto Di Luzio, ha convalidato ieri l’arresto di S.D.P., il 28enne che martedì pomeriggio ha tentato di investire don Antonio Coluccia in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca. Il giovane non si è avvalso della facoltà di non rispondere spiegando così al magistrato i motivi del suo gesto che restano coperti dal segreto istruttorio. La convalida dell’arresto è stata riconosciuta dal Gip per le accuse di violenza, minaccia e lesione a pubblico ufficiale “ma non per tentato omicidio e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, reati comunque contestati dalla procura di Roma. Ipotesi che comunque restano nelle contestazioni della pubblica accusa”. Lo dice ad “Agenzia Nova” l’avvocato Roberto Calai, Presidente camera penale di Spoleto, nominato difensore dall’indagato, anche perché difeso in altri procedimenti. Il giovane, nell’atto di investire il prete anti spaccio, ha ferito un agente di scorta, rimanendo a sua volta ferito da un colpo di pistola esploso da un altro agente. La convalida si è svolta “in carcere a Regina Coeli dove resta detenuto – dice l’avvocato - come disposto dal Gip perché i reati di resistenza e lesione a pubblico ufficiale sono comunque reati che prevedono la misura cautelare in carcere”. Sulle sue condizioni il legale dice che il proiettile “ha attraversato la muscolatura dell’avambraccio destro, entrando ed uscendo, senza toccare l’osso. Il mio assistito inoltre presenta una ecchimosi alla tempia sinistra”. (Rer)