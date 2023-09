Energia: Mazzoncini (A2a), nel 2022 persi 36 miliardi di metri cubi d'acqua, - 39 per cento produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 "è stato un annus horribilis, abbiamo avuto la più grave siccità di sempre, abbiamo perso 36 miliardi di metri cubi d'acqua, che vuol dire l'equivalente di un Lago Maggiore e, dall'altro lato, abbiamo una rete di acquedotti che continua a perdere il 42 per cento dell'acqua, contro una media europea intorno al 25. Avendo sempre avuto una grande abbondanza di acqua nel Paese abbiamo avuto poco cura e quindi dobbiamo assolutamente riprendere investimenti per far sì che la rete sia efficiente e non si disperda". Lo ha detto l'amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini, al forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. L'impatto di questa siccità, ha proseguito Mazzoncini "è stato tragico, - 39 per cento di produzione idroelettrica che vuol dire 17 terawattora in meno. Vuol dire che, per colmare una produzione di questo genere, bisognerebbe avere 4 milioni di pannelli solari, 60 chilometri quadrati, un terzo della superficie di Milano". Mazzoncini ha spiegato che si tratta di "un paradosso per dire che non possiamo permetterci di perdere quella produzione idroelettrica" e quindi c'è un lavoro importantissimo da fare di rinnovo degli mi pianti. "Gli impianti sono nati tra gli anni 30 e gli anni 50 e tante cose sono cambiate, basta fare una fotografia dei ghiacciai degli anni 30 e oggi per capire come si sono spostati e quindi anche l'acqua che esce dai ghiacciai trova strade diverse da quelle che trovava prima, perciò dobbiamo riportarla negli invasi", ha concluso Mazzoncini. (Rem)