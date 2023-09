Libia: massiccio dispiegamento di forze di sicurezza a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I residenti della capitale libica Tripoli si sono svegliati oggi con un massiccio dispiegamento delle forze di sicurezza agli ingressi della città, in previsione di possibili manifestazioni di protesta contro il Governo di unità nazionale (Gun) a seguito del contestatissimo incontro informale tra l’ex ministra degli Esteri libica, Najla el Mangoush, e il capo della diplomazia di Israele, Eli Cohen, avvenuto a Roma il 23 agosto scorso. Il sito web d’informazione “Al Wasat” riferisce della presenza di numerosi veicoli blindati e membri armati delle forze di sicurezza nei quartieri di Zawiyat Al Ahmani, Fashloum, Al Hani, e su Al Shatt Street verso l'aeroporto di Mitiga, a est del centro della città. In un discorso tenuto ieri, giovedì 31 agosto, alla riunione del governo, il ministro dell'Interno, Imad Trabelsi, ha affermato che non permetterà “a nessun partito di creare caos a Tripoli”. (Lit)