Brandizzo: Rizzetto (Fd’I), audizione Ferrovie e sindacati in commissione Lavoro e Trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferrovie dello Stato e le sigle sindacali saranno auditi martedì 5 settembre presso le commissioni Lavoro e Trasporti della Camera in merito alla tragedia di Brandizzo. Lo ha annunciato il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto. “Massima attenzione – ha sottolineato Rizzetto – deve essere rivolta alle dinamiche dell'incidente ferroviario che si è verificato a Brandizzo (Torino), in cui hanno perso la vita cinque operai. Con il presidente della commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda, che ringrazio, abbiamo convocato in audizione per martedì 5 settembre Ferrovie dello Stato e tutte le sigle sindacali". (Rin)