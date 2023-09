Digitale: Bassoli (Hpe Italia), supercomputer fondamentali per funzionamento intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I supercomputer, già considerati asset strategici dalle potenze mondiali, costituiscono l’infrastruttura necessaria al funzionamento dell’intelligenza artificiale: “chi dominerà il supercomputing, dominerà l’intelligenza artificiale e l'economia nei prossimi 50 anni”. Lo ha dichiarato Claudio Bassoli, presidente e Amministratore delegato di Hewlett packard enterprise (Hpe) Italia, in occasione del Forum Ambrosetti 2023 a Cernobbio. “In un anno contraddistinto dall'enorme interesse verso l'intelligenza artificiale, è fondamentale essere più consapevoli che senza i supercomputer questa tecnologia non esisterebbe”, ha sottolineato Bassoli, che ha aggiunto: “Affinché l’Italia possa cogliere queste opportunità, è imprescindibile dotarsi non solo dell’infrastruttura tecnologica giusta ma anche di tutte le competenze funzionali al suo utilizzo. Per farlo serve un piano nazionale che promuova questa strategia mettendo in sinergia aziende pubbliche, private e centri di ricerca”. (Rin)