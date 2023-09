Niger: Consiglio ministri Burkina Faso approva l'invio di un contingente militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri della giunta militare al potere in Burkina Faso ha votato a favore per l'invio di un contingente dell'esercito nel vicino Niger, Paese ugualmente guidato da militari e che si prepara ad un eventuale attacco da parte dei Paesi membri della Comunità economica dell'Africa occidentale (Cedeao) per reinsediare il presidente deposto Mohamed Bazoum. La decisione, ha riferito il ministro della Difesa Kassoum Coulibaly, è stata presa durante un Consiglio dei ministri presieduti dal leader e presidente di transizione Ibrahim Traoré, e dovrà ora passare al vaglio dell'Assemblea legislativa. “Senza essere guerrafondai, va detto che questo impegno è preso per prevenire e portare avanti al meglio la nostra lotta al terrorismo e per rispondere alle aspirazioni profonde delle masse popolari burkinabè”, ha dichiarato Coulibaly, affermando che "ciò che incide sulla sicurezza del Niger incide fondamentalmente sulla sicurezza del Burkina Faso". Il ministro ha ribadito che la decisione è in linea anche con la volontà espressa dalla giunta militare del Mali, precisamente di sostenere i militari al potere a Niamey. Dopo il colpo di Stato nigerino del 26 luglio, entrambi i Paesi avevano annunciato - in un comunicato stampa congiunto - che si sarebbero schierati al fianco di Niamey in caso di intervento da parte della Forza di riserva Cedeao, mobilitata dall'organismo regionale in contestazione del rifiuto dei militari di abbandonare il potere. Di recente, inoltre, la giunta del Niger ha autorizzato gli eserciti di Burkina Faso e Mali ad entrare sul suo territorio in caso di attacco. (Res)