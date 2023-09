Brandizzo: un minuto di silenzio in Commissione Lavoro a Torino per commemorare le 5 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la seduta della Commissione Lavoro del Consiglio comunale di Torino è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare i 5 operai morti nell'incidente nella stazione ferroviaria di Brandizzo, mentre erano impegnati in un intervento di sistemazione dei binari. In apertura di seduta, il presidente della Commissione Pierino Crema è intervenuto per esprimere solidarietà ai familiari delle vittime e auspicare che la magistratura e la commissione nominata ad hoc facciano presto chiarezza sulle cause e le responsabilità del grave incidente. Per il presidente della commissione, "la Città, insieme alla Regione e agli enti locali coinvolti, devono promuovere una iniziativa a scadenza annuale che coinvolga aziende, sindacati ed enti di controllo (Inail, Spresal, altri) per fare il punto sul tema della sicurezza dei lavoratori. Diventa importante parlarne al di fuori delle emergenze e farlo nella nostra città, purtroppo coinvolta spesso, negli ultimi anni, in tragici incidenti avvenuti sul territorio", ha concluso. (Rpi)