Energia: Folgiero (Fincantieri), installazioni eolico offshore, investire nei luoghi di fabbricazione

- In Italia la tecnologia “c’è, ma va industrializzata. Per essere pronti dobbiamo partire oggi. L’accelerazione regolamentare serve a mettere in moto anche l’accelerazione industriale”. Non c’è bisogno di comprendere l’esigenza di disegnare la filiera e accelerare l’industrializzazione. Lo ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, intervenendo durante il Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. Folgiero ha spiegato come rendere concreta la potenzialità dell’Italia di essere tra i più grandi mercati a livello mondiale per eolico galleggiante. “Noi come Fincantieri dobbiamo mettere l’accento su una seconda accelerazione, quella industriale – ha osservato Folgiero -abbiamo il dovere di progettare la filiera nazionale. Il ruolo di Fincantieri in questa community è quella di sottolineare l’esigenza di un’accelerazione industriale. Che cosa significa? Per raggiungere i target perlomeno in Europa bisogna raddoppiare la Fincantieri. Oggi la società lavora 150mila tonnellate l’anno di acciaio, per fare ad esempio i 2, 3 e 5 Giga servono altre 150mila tonnellate di acciaio”. Prima di tutto “serve progettare le quantità e gli investimenti. Bisogna investire nei luoghi di fabbricazione” ha concluso.(Rem)