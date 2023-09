+Roma: uomo trovato morto in un carrello, indagini in corso+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato ritrovato senza vita dentro un carrello, con delle ferite d’arma da fuoco. È successo in via Raffaele Costi, in zona San Basilio di Roma, intorno alle ore 13:30 quando la volante 19 della polizia di Stato in transito si è fermata perché ha notato, vicino a un palazzo occupato, un uomo all’interno di un carrello. Non si conosce ancora l’identità dell’uomo. Si tratta di un uomo di colore, che è stato attinto da dei colpi di arma da fuoco. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.(Rer)