Speciale scuola: Venezia, assessore Istruzione, progetto "Beauty Storytellers" occasione di avvicinamento al mondo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, oggi al Lido di Venezia ha preso parte al momento conclusivo dell'iniziativa sull'educazione al cinema e all'audiovisivo intitolata "Beauty Storytellers" rivolto a cinque istituti comprensivi e cinque istituti superiori di Montebelluna, Trevignano, Volpago del Montello e Crocetta del Montello nell'ambito del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola, promosso dal ministero della Cultura e dal ministero dell'Istruzione e del Merito. L'iniziativa è stata ideata da Combinazioni. "Si tratta di uno dei dieci progetti territoriali finanziati in Veneto dal bando nazionale che ha coinvolto oltre 1.400 studenti – ha spiegato l'assessore Donazzan -. Questo è un esempio concreto e lampante di come i percorsi di competenze trasversali e orientamento (Pcto, ossia i percorsi dell'ex alternanza scuola-lavoro) siano occasioni di crescita e avvicinamento al mondo del lavoro che possono fare la differenza nel curriculum scolastico come anche nel percorso di orientamento post secondarie degli studenti". "Un plauso a organizzatori ed educatori che hanno saputo rendere questa esperienza unica e a tutti gli studenti che hanno colto con entusiasmo la sfida, ottenendo un risultato davvero apprezzabile", ha concluso l'assessore veneto. (Rev)