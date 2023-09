Speciale scuola: Caivano, Valditara, qui parte la sperimentazione dell'Agenda Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'Istituto 'F.Morano' di Caivano la premier, Giorgia Meloni, ha annunciato che due giorni fa il ministro Valditara ha firmato il decreto 'Agenda Sud', un piano da quasi 260 milioni di euro che si concentra sulla lotta al divario educativo e alla dispersione scolastica. "Il Tempo" ha intervistato il ministro per capire cosa prevede l'Agenda e che ruolo può avere per evitare che questi episodi non accadano più: "Le ragazzi e i ragazzi che vivono qui non saranno lasciati soli dobbiamo assicurare loro un futuro. Fra i provvedimenti di Agenda Sud ce ne saranno alcuni che coinvolgeranno direttamente anche quattro scuole di questo Comune e di molti altri in situazione di disagio sociale. Caivano rappresenterà un progetto pilota di Agenda Sud che sarà supportato e monitorato costantemente dal Ministero; io stesso tornerò fra un mese per verificare i progressi di questo cambiamento". "Puntiamo - continua Valditara - a fare della scuola il fulcro dello sviluppo dei territori tramite una serie di iniziative tra cui l'inserimento di più docenti nelle scuole prescelte, e, in previsione, il rafforzamento delle sanzioni nei confronti di chi non manda i figli alla scuola dell'obbligo". A proposito di sanzioni per chi non manda i figli alla scuola dell'obbligo: "Ho sottolineato la necessità di rafforzare le sanzioni. Vi è stata una piena condivisione da parte del premier che ha anche raccolto l'invito della procuratrice dei minori di Napoli che va nella nostra stessa direzione. Dobbiamo cambiare la norma per renderla più efficace". (Rin)