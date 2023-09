Speciale scuola: Manzi (Pd), impegno per difendere strumento di democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi inizia l’anno scolastico. Ormai lo diamo per scontato. Ma così non è per tantissime bambine e bambini, ragazze e ragazzi nel mondo.Così non era per i nostri nonni. Perché a scuola andava solo chi poteva permetterselo, e solo chi a casa aveva già istruzione e cultura. La scuola per tutti è il più grande strumento della democrazia". Lo scrive in un post su Facebook Irene Manzi, responsabile scuola del Pd che aggiunge: "È emancipazione, è laboratorio di rispetto e di pluralismo. È coltivare talenti e dare strumenti per affrontare le difficoltà. E allora buon inizio. Ma miglior proseguimento. Con tutto il nostro impegno per difendere la scuola e per migliorarla e renderla più corrispondente alla sua vera vocazione. Con più risorse, più ruolo sociale, più attenzione", conclude. (Rin)