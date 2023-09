Ucraina: premier Shmyhal, 37,4 milioni di euro per costruire rifugi nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno il governo ucraino ha stanziato 1,5 miliardi di grivnie (37,5 milioni di euro) alle scuole per la costruzione di rifugi. Lo ha affermato su Telegram il primo ministro dell'Ucraina, Denys Shmyhal. "Da oggi 10,5 mila scuole saranno operative. Più di 6,5 mila lavoreranno nel formato normale e quasi quattro mila opereranno sia in presenza che da remoto. Altre 2,5 mila scuole continueranno a lavorare a distanza", ha spiegato Shmyhal, aggiungendo che la sicurezza dei bambini rimane la priorità assoluta. "Nel 2023 il governo ha assegnato alle regioni 1,5 miliardi di grivnie (37,5 milioni di euro) per la sistemazione di rifugi nelle scuole. Ad oggi, quasi l'84 per cento degli istituti scolastici ha rifugi antiaerei", ha aggiunto il premier ucraino. (Kiu)