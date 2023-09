© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, lunedì 4 settembre, alle ore 17, la commissione Lavoro nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1364, di conversione del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, svolge l'audizione informale di rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv. (Rin)