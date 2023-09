Roma: online la piattaforma per lo svolgimento del dibattito pubblico sullo stadio a Pietralata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata formalizzata il 27 luglio l’assegnazione a Nomisma Spa del servizio di progettazione e gestione del dibattito pubblico sulla proposta di intervento relativa allo "Stadio As Roma" a Pietralata, dichiarata di pubblico interesse da Roma Capitale, processo che verrà gestito con la collaborazione di Fb e associati e di Res publica. Lo riferisce Nomisma in una nota. Al fine di favorire un dialogo democratico e trasparente, la piattaforma web disponibile da oggi all’indirizzo "www.dpstadioroma.it" sarà l’hub informativo principale per stimolare la partecipazione di tutti i cittadini mettendo a disposizione degli interessati il dossier del progetto stadio As Roma, e tutta la documentazione necessaria alla sua comprensione. (segue) (Com)