Roma: online la piattaforma per lo svolgimento del dibattito pubblico sullo stadio a Pietralata (2)

- Attraverso la piattaforma, costantemente aggiornata, sarà possibile seguire tutte le fasi del dibattito pubblico e, attraverso le diverse sezioni, raccogliere informazioni e avere visibilità del calendario di tutti gli incontri con i relativi ordini del giorno, indicazioni sulla diretta streaming con i relativi link di partecipazione. Sarà sufficiente registrarsi per avere accesso a documenti, informazioni, entrare in contatto con il coordinatore del dibattito pubblico e iscriversi alla newsletter nonché ad ogni incontro a partire da quello inaugurale che si terrà il 7 settembre 2023 alla Sala della Protomoteca in Campidoglio dalle 17 alle 20. In un’apposita sezione, coloro che non potranno partecipare agli incontri, avranno la possibilità di fornire comunque il proprio contributo ponendo domande, lasciando suggerimenti o commentando il progetto dello stadio e delle opere collaterali. (Com)