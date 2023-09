Venezia: domenica 3 settembre in scena la Regata storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domenica a Venezia il tradizionale appuntamento della Regata storica. Dalle ore 15:30 si svolgerà lungo il Canal Grande il corteo acqueo storico seguita dalle gare di voga. "La Regata storica rappresenta anche il momento clou del calendario annuo di gare di voga alla veneta, la disciplina praticata da millenni nella laguna di Venezia. La più celebre competizione sportiva nel calendario della voga alla veneta, che si disputerà domenica 3 settembre, darà vita a un rito che si ripete ogni anno rafforzando il millenario rapporto tra la città e l'acqua”, ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. “Vogliamo che anche attraverso la Regata storica venga trasmessa al mondo la passione che questa città ha per il mare e per il remo", ha aggiunto. In quest'edizione sarà inoltre presente anche una zattera della Fameja dei Zatèr e Menadàs de la Piave di Codissago (Belluno) che avrà a bordo alcuni rappresentati delle associazioni europee. Questa sarà l’occasione per ricordare il gemellaggio adriatico con la città di Longarone avvenuto lo scorso 21 maggio e il legame fra la città lagunare e le Dolomiti in occasione, quest'anno, dei 60 anni dalla frana del Vajont. (Rev)