Tunisia: presidente Saied esclude ogni possibilità di stabilire rapporti diplomatici con Israele

- Il presidente tunisino Kais Saied ha dichiarato questa settimana che, quando si tratta di Israele, per lui la parola “normalizzazione” non esiste. Il capo dello Stato ha fatto queste osservazioni martedì durante un incontro con gli ambasciatori stranieri nella capitale Tunisi, secondo l'emittente "Nessma TV". Saied ha invitato i nuovi ambasciatori di quattro Paesi - Serbia, Iran, Iraq e Turchia - a non dimenticare mai la causa palestinese, "una questione centrale per tutte le nazioni". Il presidente tunisino ha sottolineato l'importanza della campagna per il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di uno Stato palestinese indipendente, per il diritto al ritorno dei profughi palestinesi e per il ripristino dei diritti del popolo palestinese su "tutta la Palestina". Le dichiarazioni arrivano giorni dopo che il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen ha rivelato di aver incontrato la sua controparte libica, Najla Mangoush, a Roma nelle scorse settimane, suscitando scalpore nel Paese nordafricano e in Israele. Mangoush è stata rimossa dal suo incarico ed è fuggita dal Paese nordafricano per recarsi prima a Istanbul e poi a Londra. (Tut)