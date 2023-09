Tunisia: tasso del mercato monetario all’8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso del mercato monetario in Tunisia si è stabilizzato, nel mese di agosto 2023, intono all’8 per cento. E’ quanto emerge di dati statistici pubblicati oggi dalla Banca centrale della Tunisia. Rispetto agli ultimi due anni (2021 e 2022), questo tasso è aumentato passando dal 6,26 per cento di agosto 2021, al 7,03 per cento di agosto 2022 per raggiungere l’8 per cento attuale. Tale aumento è dovuto principalmente alla revisione al rialzo di interesse di riferimento, in diverse occasioni, per far fronte alle pressioni inflazionistiche degli ultimi anni. (Tut)