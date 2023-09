Libano-Iran: ministro Esteri Amirabdollahian, elezione presidente Repubblica è affare interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elezione del presidente della Repubblica del Libano è una questione interna e i leader libanesi hanno "la competenza e la saggezza necessarie" per raggiungere un accordo su questo tema. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amirabdollahian, in una conferenza stampa congiunta con l'omologo libanese, Abdallah Bou Habib, a Beirut. "L'Iran rifiuta di interferire negli affari interni di altri Paesi, compreso il Libano", ha dichiarato il ministro iraniano, confermando la volontà di Teheran di rafforzare la cooperazione commerciale con Beirut e di collaborare per "risolvere la crisi elettrica". Secondo Amirabdollahian, la "cooperazione tra Iran e Libano porterà benefici all'intera regione". (segue) (Lib)