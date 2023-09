Libano-Iran: ministro Esteri Amirabdollahian, elezione presidente Repubblica è affare interno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua permanenza in Libano, il capo della diplomazia iraniana ha anche avuto colloqui con il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, e con il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Secondo quanto riferito dall'emittente libanese "Mtv Lebanon", Berri e Amirabdollahian hanno discusso della questione della presidenza e degli ultimi sviluppi sulla scena libanese. Nell'occasione, il ministro iraniano ha riferito che il suo Paese "non eserciterà pressioni su alcun candidato presidenziale, non si opporrà ad alcun candidato proposto da alcun partito politico e sosterrà qualsiasi posizione libanese riguardo alla nomina del prossimo presidente del Paese". Il ministro iraniano Amirabdollahian era arrivato a Beirut ieri, 31 agosto, dopo una visita ufficiale a Damasco. Nel corso del suo viaggio a Beirut, il ministro dovrebbe incontrare anche il primo ministro uscente, Najib Miqati. Questa è la seconda visita del capo della diplomazia iraniana in Libano in quattro mesi. (Lib)