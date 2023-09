Georgia-Ue: Michel incontra presidente Zourabichvili, prospettiva europea occasione storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha incontrato la presidente della Georgia, Salome Zourabichvili, a Bruxelles. Come si apprende da una nota del Consiglio europeo, i due leader hanno discusso delle relazioni tra l'Ue e la Georgia, nonché degli sviluppi più ampi nella regione e delle conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Nel corso dell'incontro, Michel ha poi sottolineato come la decisione del Consiglio europeo di concedere alla Georgia la prospettiva europea "sia un'opportunità storica e da non perdere" e ha ribadito l'impegno di Bruxelles a sostenere la Georgia nel suo percorso europeo. Michel ha inoltre evidenziato la necessità che Tbilisi approfondisca ulteriormente le riforme necessarie, in particolare nei settori della giustizia, della deoligarchizzazione, della lotta alla corruzione e del pluralismo dei media, definite come essenziali. "Anche la depolarizzazione e la costruzione di una cultura politica inclusiva sono di importanza prioritaria", si legge nella nota. Il presidente del Consiglio europeo ha anche elogiato l'impegno personale della presidente georgiana nel promuovere la prospettiva europea del Paese, apprezzando particolarmente "il ruolo da lei svolto nel contribuire al controllo legislativo, nell'esercitare il suo diritto di grazie, che ha contribuito alla depolarizzazione, e la sua forte attenzione politica all'agenda Ue-Georgia". Il sostegno dell'Ue all'integrità territoriale e alla sovranità della Georgia all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale è incrollabile, ha infine ricordato Michel, sottolineando che l'Unione europea continuerà a impegnarsi "per aumentare la resilienza della Georgia". (Beb)