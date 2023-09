Abruzzo: Testa (Fd'I), barbara uccisione orsa va punita in sedi opportune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La barbara uccisione dell'orsa Amarena a colpi di fucile è stato un atto di una crudeltà e di una vigliaccheria inaudite, un vero e proprio crimine che dovrà essere punito nelle sedi opportune". Lo dichiara il deputato abruzzese di Fratelli d'Italia Guerino Testa. "L'orso marsicano, simbolo del Parco nazionale d'Abruzzo è una specie mite, dal carattere non aggressivo con cui la comunità dentro e fuori dai parchi ha instaurato negli anni una pacifica convivenza. La mancanza di pericolosità della specie per l'uomo è stata anche dimostrata dai numerosi episodi di avvicinamento degli orsi ai centri abitati ed è proprio per questo che un gesto simile appare più che mai incomprensibile ed ingiustificabile. La notizia - conclude - ha lasciato grande sgomento e dispiacere nell'animo degli abruzzesi e la ferma volontà di continuare a mettere in atto tutte le azioni necessarie per proteggere e salvaguardare il nostro prezioso orso marsicano, per evitare che altri gesti simili vengano compiuti, dimostrando rispetto ed amore per la natura e per la biodiversità". (Rin)