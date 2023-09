Cina-Zimbabwe: Xi si congratula con Mnangagwa per rielezione alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, si è congratulato con Emmerson Mnangagwa per il secondo mandato alla guida dello Zimbabwe. La Cina e lo Zimbabwe sono legati da una "tradizionale amicizia", hanno approfondito incessantemente la fiducia politica reciproca e hanno raggiunto "proficui risultati" nella cooperazione, recita il messaggio di Xi diffuso dall'agenzia di stampa statale "Xinhua". Il presidente cinese ha chiarito di attribuire "grande importanza" alle relazioni con il Paese dell'Africa occidentale, dicendosi pronto a lavorare con Mnangagwa per conseguire nuovi progressi nel partenariato strategico globale, per tutelare gli interessi dei Paesi in via di sviluppo e per salvaguardare l'ordine e la giustizia internazionali. L'ottantenne Mnangagwa è risultato vincitore nelle elezioni presidenziali del 23 e 24 agosto. Il risultato è stato fortemente contestato dall'opposizione, che ha denunciato brogli elettorali. Al contrario, la missione cinese in Zimbabwe ritiene che le elezioni "si siano svolte in modo pacifico e ordinato, con l'attiva partecipazione popolare". (Cip)