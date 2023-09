Roma: da oggi nuove regole per i monopattini ma 1 su 2 ancora non ha la targa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parcheggiati a bordo strada e sprovvisti di targa. Nonostante a Roma sia entrato in vigore oggi il nuovo regolamento per i monopattini a noleggio la città sembra essere ancora in fase di rodaggio. "Sui monopattini in sharing si volta pagina. Partono oggi il nuovo servizio e il nuovo regolamento che permetteranno di rendere significativamente migliore, più sicuro e diffuso questo servizio di micromobilità elettrica", ha detto il sindaco Roberto Gualtieri. Tra le vie del centro, da via Nazionale al Lungotevere, però, sono ancora tanti i mezzi parcheggiati sopra ai marciapiedi e che - nonostante le nuove regole - non portano la targa. Per scongiurare l'utilizzo improprio dei monopattini e ristabilire l'ordine in città, inoltre, tra le nuove disposizioni ci sono anche l'obbligo di iscrizione sulle piattaforme sharing tramite carta di identità e la sosta in aree dedicate. (segue) (Rer)