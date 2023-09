Roma: da oggi nuove regole per i monopattini ma 1 su 2 ancora non ha la targa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A me non ha chiesto la carta di identità quando lo ho noleggiato, non sapevo nulla delle nuove regole e nemmeno che ci fossero delle zone dove parcheggiarlo", spiega Thomas, in vacanza da Milano con un amico, mentre a bordo di un monopattino attraversa via Nazionale. "Comunque sono parcheggiati ovunque, quindi li metteremo dove vediamo che ci sono gli altri", aggiunge. In via Veneto e Piazza Venezia c'è chi viaggia in due a bordo del mezzo e chi il monopattino l'ha noleggiato ma difficilmente raggiunge i 15 anni d'età, e quindi non ha la patente. Tra gli utenti, tuttavia, c'è anche chi non ha potuto abbandonare il mezzo sulla strada per via delle zone di parcheggio da oggi prestabilite. "Ho provato a parcheggiarlo sulla strada ma l'applicazione mi segnalava che ero in un'area di sosta non autorizzata e non potevo terminare la corsa", racconta Alessandra mentre scende dal mezzo dopo averlo parcheggiato a Barberini. "Sulla mappa la lettera P indicava le zone dove potevo lasciare il monopattino e una volta raggiunta la zona di parcheggio non ho avuto difficoltà a terminare la corsa", aggiunge. (segue) (Rer)