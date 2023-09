Roma: da oggi nuove regole per i monopattini ma 1 su 2 ancora non ha la targa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le nuove disposizioni a partire da oggi a Roma i 9 mila monopattini in circolazione sono stati ridotti a 3 mila nelle zone centrali, e poi equamente divisi tra gli altri Municipi. Gli operatori sono soltanto tre, invece che sette, e hanno una concessione di durata triennale. "Nella zona del Tridente devono esserci al massimo 90 monopattini, 30 per ogni operatore", ha spiegato l'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè. "Nella Ztl centro storico ci saranno 900 veicoli, 300 a operatore (esclusa la Ztl tridente); nella Ztl Trastevere 70 monopattini a operatore - ha sottolineato Patanè -. Il servizio sarà inoltre esteso anche nelle zone periferiche con stalli in prossimità dei nodi di scambio con il trasporto pubblico. Il noleggio grazie al controllo automatizzato da parte delle aziende, sarà ritenuto concluso soltanto se verrà effettuato nell'area autorizzata e, se il mezzo sarà abbandonato in punti che creano pericolo, degrado e intralcio al traffico, sarà prevista una multa". (Rer)