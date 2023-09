FI: Tajani, noi centro di gravità permanente, Pd e M5s si sovrappongono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "sta lavorando per costruire una dimora per tutti gli italiani che vogliono avvicinarsi a un progetto che punta a trasformare il partito nel centro di gravità permanente della politica italiana". Lo ha detto il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, presentando nella sede del partito a Roma i due consiglieri regionali del Lazio Roberta Della Casa e Marco Colarossi che hanno lasciato il M5s per aderire a Forza Italia. "Vogliamo chiamare eletti ed elettori di centro e centrosinistra che non condividono l'orientamento troppo a sinistra dei due partiti dell'opposizione ma anche a milioni che non vanno a votare perché in cerca del punto di riferimento credibile che gli permetta di sentirsi accompagnati in un momento di difficoltà oggettiva - ha aggiunto il ministro -. Accogliamo con piacere l'adesione dei due consiglieri nella nostra famiglia - ha aggiunto Tajani - che preannuncia quella anche di altri eletti a Roma e provincia ma non solo. Il M5s è nato senza essere né di destra e né di sinistra, ma si è spostato troppo a sinistra". (segue) (Rer)