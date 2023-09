FI: Tajani, noi centro di gravità permanente, Pd e M5s si sovrappongono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche nel Pd ci sono elettori che non gradiscono lo spostamento troppo a sinistra. Per questo stanno aderendo a Forza Italia - ha continuato Tajani -. Non abbiamo promesso né posti né prebende. Sono manovali che come noi intendono costruire questa pietra angolare della politica per dare una classe dirigente: Della Casa, ad esempio, era capogruppo del M5s e ci ha rimesso". Per Tajani il problema è politico: "Ci sono due forze spostate molto a sinistra che si stanno sovrapponendo. Ci sono persone che cercano un percorso diverso. Chi aderisce se è persona perbene è benvenuto. I partiti vecchi protestano ma sono loro che hanno cambiato la loro linea politica. Non abbiamo bisogno di generali che pensano di venire a comandare, abbiamo bisogno di militanti che lavorino nell'interesse dell'Italia. Con questo spirito accogliamo Roberta Della Casa e Marco Colarossi", ha concluso Tajani, consegnando la tessera e la bandiera del partito ai due nuovi innesti. (Rer)