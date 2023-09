Frosinone: viola divieto avvicinamento e aggredisce la moglie, arrestato 31enne a Cassino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viola il divieto di avvicinamento e aggredisce la moglie. Per questo, i carabinieri della stazione di Piedimonte San Germano e della Sezione Radiomobile del Nor di Cassino, in provincia di Frosinone hanno arrestato un 31enne del cassinate, già noto alle forze dell’ordine, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento irrogatogli dal Gip del Tribunale di Cassino a seguito di denuncia sporta dal coniuge, vittima di continui maltrattamenti e comportamenti vessatori. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato rintracciato e arrestato presso l’abitazione coniugale mentre minacciava e insultava la moglie, anche alla presenza dei militari. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha scongiurato un probabile violento epilogo. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Cassino in attesa di essere condotto davanti al Giudice per l’interrogatorio di garanzia.(Rer)