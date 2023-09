Fvg: assessore Sicurezza, vicenda di Cordovado si conclude bene grazie a Forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La vicenda di Cordovado si è conclusa con un arresto e zero feriti. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi senza il coordinamento della Procura e l’intervento delle Forze dell’Ordine, attivatesi prontamente per mettere in sicurezza la zona e fermare l’uomo”. Lo scrive su X (ex Twitter) l’assessore alla Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, dopo la resa dell’ex militare Luca Orlandi, che da mercoledì si era asserragliato con armi e fucili nella propria abitazione di Cordovado, in provincia di Pordenone. (Frt)