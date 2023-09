FI: assessore Sicurezza Lazio, Colarossi e Della Casa valore aggiunto per partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo in Forza Italia dei Consiglieri regionali Roberta Della Casa e Marco Colarossi è la conferma che il progetto politico di Forza Italia è più forte e attrattivo che mai e che la linea dettata dal segretario nazionale Antonio Tajani sta andando nella direzione giusta. Della Casa e Colarossi hanno compiuto una scelta coraggiosa, né facile né scontata e per questo li ringrazio. L'esperienza maturata in campo amministrativo, il loro radicamento sul territorio e il rapporto con il mondo delle associazioni rendono il loro arrivo un prezioso valore aggiunto per il partito. Con loro la spinta riformatrice a sostegno del presidente Francesco Rocca sarà ancora più forte". Lo dichiara in una nota l'assessore al Personale, sicurezza urbana, polizia locale ed enti locali della Regione Lazio ed esponente di Forza Italia, Luisa Regimenti. "La convergenza con i due ex consiglieri M5s - aggiunge - è partita dall'adesione alla base valoriale del Partito popolare europeo, a cominciare dal liberalismo e dall'europeismo. Si tratta di un avvicinamento maturato su temi concreti, a partire dal rapporto con l'Europa: hanno supportato convintamente il progetto Europa in Comune, che abbiamo presentato a giugno alla presenza della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, nella comune convinzione che anche in Regione Lazio dobbiamo impegnarci per avvicinare le istituzioni europee ad Enti locali e cittadini. Con loro lavoreremo anche sulle materie inerenti le mie deleghe, a cominciare dalle riforme della Polizia locale e delle Comunità montane", conclude Regimenti. (Com)