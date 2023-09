Minori: Lega, nostro ddl contro violenza a disposizione del Consiglio dei ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La violenza giovanile rappresenta un'emergenza nazionale. La Lega mette a disposizione del Consiglio dei ministri le sue proposte, ad oggi in fase avanzata di discussione presso la commissione Giustizia al Senato. Daspo anche per i minori di 14 anni e sanzioni per i genitori, multe salate per chi non manda i figli a scuola, inasprimento delle pene, lavori socialmente utili subito o processo senza sconti per chi commette reati. Regole e rispetto per chi rappresenta lo Stato torneranno di moda". Lo afferma Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia e senatore della Lega. (Rin)