Lazio: Pd, Della Casa e Colarossi escono dal M5s, tradito mandato elettorale

- Raccogliere voti "con il M5s, come hanno fatto Della Casa e Colarossi, per poi aderire a Forza Italia, significa tradire il mandato ricevuto dagli elettori che se lo avessero saputo prima, probabilmente, non li avrebbero votati e permettendogli di essere in Consiglio Regionale, lautamente retribuiti". Lo dichiarano i consiglieri del Pd Federico Proietti e Danila Fruci. In una nota, Proietti e Fruci dichiarano: "Abbiamo atteso fino all'ultimo la smentita e invece, oggi, è stato formalizzato il passaggio a Forza Italia di Roberta Della Casa, ex capogruppo del M5s alla regione Lazio ed ex Presidente del Municipio Roma IV, e Marco Colarossi, ex enfant prodige della politica locale a cinque stelle ed ex consigliere comunale a Sambuci. Una notizia - sottolineano - che ci lascia attoniti, specie alla luce dei tanti anni trascorsi a vantare la propria superiorità etica rispetto a tutti i partiti tradizionali con roboanti comunicati, video e post di cui si trovano ancora tracce in rete. Ora, finalmente, gli elettori Cinque stelle potranno aprire gli occhi su quanto da noi denunciato negli ultimi anni a Roma ed in particolare in Tiburtina dove l'esperienza amministrativa pentastellata è stata contrassegnata da politiche conservatrici e decisamente orientate a destra. Raccogliere voti con il M5s, come hanno fatto Della Casa e Colarossi, per poi aderire a Forza Italia, significa tradire il mandato ricevuto dagli elettori che se lo avessero saputo prima, probabilmente, non li avrebbero votati e permettendogli di essere in Consiglio Regionale, lautamente retribuiti". (segue) (Com)