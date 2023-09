Lazio: Pd, Della Casa e Colarossi escono dal M5s, tradito mandato elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimane da capire - affermano Proietti e Fruci - se il consigliere municipale Rosati (l'altro consigliere Cinque stelle è passato già al gruppo misto dopo solo due mesi dalla sua elezione) eletto con il M5s in Municipio Roma IV, molto legato ai suoi omologhi regionali e in particolare alla Della Casa, rispetterà il mandato elettorale ricevuto dagli elettori o lo tradirà allo stesso modo". Proietti e Fruci concludono affermando che "ai due consiglieri transfughi in Forza Italia, benché consapevoli che la coerenza è merce rara, ricordiamo le parole scritte proprio da Della Casa in merito al passaggio di una sua compagna di partito verso uno di destra avvenuto qualche anno fa: Con il suo annuncio oggi celebriamo il funerale della coerenza e osserviamo il gioco della vecchia politica e dell'attaccamento morboso alla poltrona, dell'interesse ai rimborsi elettorali e ai privilegi. La presidente eletta col M5s si dimetta". (Com)