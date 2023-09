Viabilità: Aspi, su A9 chiuso allacciamento con A8 direzione Lainate lunedi e martedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia comunica in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di ampliamento alla quinta corsia, nelle due notti di lunedì 4 e martedì 5 settembre, con orario 21-5, sarà chiuso l'allacciamento con la A8 Milano-Varese, per chi proviene da Como ed è diretto verso Lainate. Pertanto, chi proviene da Como, verrà deviato sulla A8 Milano-Varese, verso Varese e potrà uscire a Legnano, per poi rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Milano. (Com)