Trasporti: Baglio (Pd), alla Lega non piace sostegno a famiglie romane, Santori disattento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- In replica a quanto sostenuto dal capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori, la capogruppo del Pd, Valeria Baglio, afferma: "Spiace che alla Lega e in particolare al consigliere Santori non piacciano gli aiuti alle famiglie. Roma è la prima grande città italiana che ha messo nero su bianco la gratuità di tutti i mezzi pubblici per le ragazze e i ragazzi romani dagli 11 ai 19 anni di età (fino a 10 anni già adesso, lo sappiamo, non pagano). È una misura di grande impatto sociale e culturale che la maggioranza è riuscita, grazie al sostegno del sindaco Gualtieri, a inserire nella variazione di bilancio di fine luglio, poco più di un mese fa. Il consigliere Santori stia tranquillo: la prossima settimana, prima dell'avvio dell'anno scolastico, comunicheremo a tutte le famiglie romane le modalità per sottoscrivere l'abbonamento. In tempi strettissimi abbiamo compiuto un piccolo miracolo". (segue) (Com)