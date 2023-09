Trasporti: Baglio (Pd), alla Lega non piace sostegno a famiglie romane, Santori disattento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul costo di attivazione, poi, Santori dimostra di essere stato distratto o assente - aggiunge Baglio -. In ogni intervento abbiamo fatto riferimento alla necessità di coprire costi di attivazione e amministrativi. Speravamo fossero inferiori, ma già così, grazie a questa misura, una famiglia romana con due adolescenti potrà risparmiare 400 euro per i nuovi abbonamenti in un mese, settembre, che sappiamo gravato già da molte spese. Forse alla Lega queste misure a favore delle famiglie non piacciono? In effetti è così, visto che a livello regionale e nazionale non ci sembra che la sua maggioranza stia offrendo molto dal punto di vista di sostegni alle famiglie, e che, anzi, in molti casi li stia togliendo lasciando tanti in difficoltà". (Com)