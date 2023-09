Roma: Battaglia (Pd), Governo interrompa tagli Pnrr Tor Bella Monaca, così combattiamo criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'agguato a Tor Bella Monaca, la premier Meloni "promette un giro nelle periferie romane per un segnale contro la criminalità organizzata, peccato però che nel frattempo taglia i fondi del Pnrr per gli interventi di di riqualificazione di Tor Bella Monaca e di altre periferie". Lo afferma la consigliera Pd Erica Battaglia, presidente della Commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale. "Far sparire milioni di euro per la rigenerazione sociale e urbana, non solo mette a rischio importanti opere per la riqualificazione già avviate, ma rischia anche di assecondare la mafia e riconoscerle che è più forte delle Istituzioni. Chiediamo al Governo di sospendere questo scellerato taglio di risorse ai territori, che hanno invece bisogno di migliorare i propri servizi e le condizioni di disagio e povertà", conclude. (Com)