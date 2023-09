Abruzzo: M5S, deprecabile uccisione orsa è frutto di inaccettabili campagne pro-caccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uccisione dell'orsa amarena in Abruzzo “è deprecabile. Un atto di violenza gratuita, contro un animale che a parte qualche danno agli agricoltori, sempre risarciti dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, non aveva mai creato pericoli per la popolazione”. Lo hanno dichiarato i deputati e i senatori M5s delle commissioni Ambiente di Camera e Senato Ilaria Fontana, Patty L'Abbate, Daniela Morfino, Agostino Santillo, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Antonio Trevisi. “Quando si strizza l'occhio a chi ha il grilletto facile e si sdogana la caccia libera nelle aree naturalistiche – hanno proseguito –, questi sono i risultati. Eppure, il rispetto dell'ambiente e degli animali è previsto, grazie al M5s, nella nostra Carta costituzionale, ma al governo di Centrodestra questo non sembra importare”. “Un paese civile deve imparare a convivere con le sue specie faunistiche, soprattutto in aree protette come quella del Parco d'Abruzzo. Questa vicenda inaccettabile – hanno concluso – è la riprova che sul piano culturale c'è ancora molto da lavorare in tal senso". (Rin)