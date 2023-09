Speciale energia: Polonia, inflazione al 10,1 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei prezzi al consumo (Ipc) in Polonia ad agosto ha raggiunto il 10,1 per cento anno su anno, mentre resta invariato mese su mese. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Gus). I prezzi dei carburanti sono scesi del 6,1 per cento annuo ma cresciuti dell’1,9 per cento mensile. I prezzi dell’energia sono invece cresciuti del 13,9 per cento anno su anno e sono rimasti invariati rispetto a luglio. Per quanto riguarda i generi alimentari, i loro prezzi sono aumentati del 12,7 per cento anno su anno e diminuiti dell’un per cento mese su mese. (Vap)