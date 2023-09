Speciale energia: superati i 100 milioni con il Basket Bond Esg di UniCredit e Cdp a sostegno dello sviluppo sostenibile delle aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le emissioni dei minibond, le società si impegnano a migliorare il proprio scoring di sostenibilità assegnato da una società esterna, Cerved Rating Agency, con monitoraggio a partire dal terzo anno dall'emissione. UniCredit ha agito in qualità di arranger e di sustainability coordinator nelle attività necessarie per l'assegnazione dello scoring ESG iniziale e per l'individuazione di un obiettivo di miglioramento, in coerenza con le linee guida europee e le best practice del mercato della finanza sostenibile. Nell’operazione Master Gardant S.p.A. ha agito come servicer, corporate servicer e calculation agent, mentre Loan Agency Services S.r.l. come monitoring agent, paying agent e representative of the noteholders. Gli investitori sono stati assistiti da Legance Avvocati Associati. Più nel dettaglio, i progetti delle imprese Sacco Srl: con sede a Cadorago (Como), polo biotech di eccellenza internazionale che fornisce ingredienti alle industrie alimentari, nutraceutiche e farmaceutiche in Italia e nel mondo. L’azienda, giunta alla quinta generazione, è all’avanguardia negli ambiti di ricerca e sviluppo, produzione e confezionamento di colture microbiche selezionate, liofilizzate e congelate. Il minibond è finalizzato a sostenere investimenti per l’ampliamento delle linee dedicate alla produzione di microrganismi congelati nello stabilimento di Cadorago (CO) e nello stabilimento di Vertemate (CO) per lo sviluppo di una nuova business unit. Ledoga Srl: società di Cuneo attiva dal 1868 nell’estrazione di tannini naturali ricavati dal legno di castagno. La società fa parte del gruppo Silvateam, che da 170 produce tannini naturali in tutto il mondo utilizzando anche il legno di quebracho in Argentina e la tara in Perù e oggi è il leader mondiale in questo settore. Il minibond è finalizzato all’incremento della capacità produttiva di tannini di castagno nello stabilimento di San Michele di Mondovì tramite un investimento con forte matrice Esg, testimoniata sia dal riutilizzo degli scarti con logica circolare per produrre pellet, che dall’integrazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell’intero sito produttivo. Cds Holding Spa: tra i principali operatori nazionali nel settore del turismo all’aria aperta. Il minibond è finalizzato alla crescita del gruppo, basato a Forlì, nel rispetto dei criteri Esg. Samso Spa: è una Energy Service Company (E.S.Co.) certificata ai sensi delle norme ISO 9001, 14001, 45001, UNI 11352, SA8000, specializzata nella progettazione, realizzazione, finanziamento d’interventi di efficienza energetica e nell’installazione di punti di ricarica a zero emissioni per la mobilità sostenibile; opera su tutto il territorio nazionale dove è presente con tre sedi a Milano, Padova, Salerno. Il minibond è finalizzato a investimenti infrastrutturali per nuovi impianti di produzione di energia elettrica, stazioni di ricarica elettrica e impianti di produzione fotovoltaici nell’ambito delle Comunità Energetiche. Eagleprojects Spa: azienda di Perugia attiva principalmente nella progettazione di reti e project management per le telecomunicazioni e in ambito energy e utility a livello internazionale. Il minibond è finalizzato al sostegno a nuovi progetti di investimento che prevedono lo sviluppo di sistemi di computer vision e deep learning, automatizzazione dei processi produttivi legati alla digitalizzazione e monitoraggio del territorio e delle infrastrutture e allo sviluppo software e piattaforme IoT che troveranno applicazione nella gestione attiva dei sistemi di energia rinnovabile e delle infrastrutture idriche. (Com)