Speciale energia: Venezuela, governo incontro ministro Energia Trinidad e Tobago

- La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez si è riunita a Caracas con Stuart Richard Young, ministro dell'Energia e dell'Industria Energetica e ministro dello Stato della Repubblica di Trinidad y Tobago, con il fine di promuovere la cooperazione tra le due nazioni, in particolare in l'aspetto energetico. All'incontro era presente il ministro del Poder Popolare per il Petrolio, Pedro Tellechea. In precedenza Young si era riunito con il presidente, Nicolas Maduro al Palazzo di Miraflores, occasione per rinnovare il trattato nell'agosto del 2022 in cui si accordava "la riattivazione della cooperazione energetica e dei progetti congiunti nelle aree strategiche che si sono mantenute in attualità". (Vec)