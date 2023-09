Speciale energia: Webuild accoglie con favore revisione contratto del progetto Snowy 2.0 in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Webuild e Clough, la sua filiale australiana e partner della Future Generation Joint Venture, accolgono con favore l'annuncio odierno di Snowy hydro limited sulla revisione dei tempi di consegna e del budget per il progetto idroelettrico australiano Snowy 2.0, fondamentale per la transizione energetica del Paese. La produzione iniziale di energia elettrica della centrale idroelettrica – riferisce una nota – è prevista per la seconda metà del 2027. La data prevista per il funzionamento commerciale di tutte le unità rimane il dicembre 2028. È prevista anche la fornitura di altri 200 Mw, pari al 10 per cento della capacità, per una capacità totale di generazione di energia elettrica dell’opera di 2.200 Mw. (Rin)