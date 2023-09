Speciale energia: britannica National Grid pagherà famiglie e imprese per tagliare consumi in inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo anno consecutivo, National Grid, multinazionale britannica di servizi di elettricità e gas, pagherà le famiglie e le imprese britanniche affinché riducano il consumo di energia nelle ore di punta durante l’inverno. Lo riporta il quotidiano "Financial Times". La società ha introdotto questo servizio volontario, noto come servizio di flessibilità della domanda, lo scorso inverno per affrontare eventuali carenze energetiche e ridurre il rischio di blackout. Le preoccupazioni per i periodi di forte domanda sono aumentate dall'anno scorso in seguito all'invasione russa dell'Ucraina e ai problemi in alcune centrali nucleari in Francia, che è il più grande esportatore di elettricità in Europa. National Grid ha comunque riferito a giugno di aspettarsi un buon livello di forniture durante l'inverno. (Rel)